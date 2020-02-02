تحويل جميع الخدمات الطبية بمستشفى النجيلة المركزي للوحدة الصحية لخدمة الأهالي

وتحويل مستشفى النجيلة المركزي إلى حجر صحي للمصريين العائدين من الصين





قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تقرر نقل جميع خدمات مستشفى النجيلة المركزي الطبية إلى الوحدات الصحية بالنجيلة القبلية، وبكامل الطاقم الطبي وهيئة التمريض وفنيين معمل الإشاعة والعيادات الخارجية؛ لفحص الأهالي.

كانت محافظة مطروح أعلنت في بيان توضيحي، أنه تم التنسيق لتوزيع أطباء مستشفى النجيلة على الوحدات الصحية بمنطقة النجيلة (3 وحدات)، بعد تجهيزها بجميع الأجهزة الطبية اللازمة، واستقبال المرضى فيها وتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة، مع توجيه قوافل طبية متكاملة بها 9 سيارات لتقديم الخدمة الطبية لأهالي مدن النجيلة وبراني والسلوم.

وأكدت أنه تم تحويل مستشفى النجيلة المركزي المجهزة حاليا بأحدث أجهزة العناية المركزة بسيارة الإسعاف ذاتية التعقيم، إلى حجر صحي احترازي للمصريين العائدين من الصين؛ وذلك للتأكد من عدم حضانة الفيروس خلال مدة 14 يوما.

كما سيتم العمل على رفع كفاءة الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري، واستكمال تجهيزه وتهيئته، لاستقبال أي حالات طارئة عبر المنفذ في أي وقت؛ للكشف الطبي عليها ضد أي أوبئة أو أمراض معدية أخرى.