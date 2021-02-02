 محكمة كفرالشيخ تفعل نظام الكونفرانس لتجديد حبس المتهمين على ذمة قضايا - بوابة الشروق
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محكمة كفرالشيخ تفعل نظام الكونفرانس لتجديد حبس المتهمين على ذمة قضايا

ارشيفية
ارشيفية
محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 12:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 12:08 ص

أصدر المستشار أسامة السيد شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، قرارًا ببدء العمل بنظام الفيديو كونفرانس لتجديد حبس المتهمين على ذمة قضايا، من خلال تطبيق التقنية اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري.

وأرسل رئيس محكمة كفر الشيخ، خطابًا لنقيب المحامين بكفر الشيخ يخطره بذلك، وجاء نصه: "نحيط علم سيادتكم العمل بنظام نظر جلسات تجديد حبس المتهمين عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس اعتبار من اليوم بدائرة قسم أول كفر الشيخ بالقاعة رقم 3 بالدور الثانى بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، مرسل للإحاطة ولاتخاذ اللازم بالتنبيه على السادة المحامين كل فيما يخصه الحضور بالقاعات لذلك".

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