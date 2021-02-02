الصحة: لا إصابات بفيروس نيباه في مصر ونرصد جميع الأمراض

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون البحوث، إن فيروس كورونا يعد من الأمراض الجديدة التي تستلزم تجديد فى بروتوكولات العلاج من حين إلى آخر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن العلاجات أول بأول تساهم في معرفة فرص مدى إضافة أدوية جديدة وجمع معلومات عن المرضى، قائلة: «تطوير بروتوكول علاج كورونا أمر منطقي».

وذكر أن تطوير بروتوكولات علاج كورونا يتواكب مع حركة الأبحاث في العالم، لافتة إلى أن وزارة الصحة ما زالت تسير في طريق تطوير لقاح كورونا.

وعن مدى ظهور حالات لفيروس نيباه الصيني في مصر، تابعت: «لم يتم رصد أي حالة متعلقة بفيروس نيباه الصيني، وأن الفيروسات المعدية سواء كورونا أو غيره من الفيروسات المعدية هناك نظام يرصد في وزارة الصحة الأمراض المعدية وغير المعدية بدقة».