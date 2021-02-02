 العراق يقدم 500 ألف طن من زيت الوقود للبنان - بوابة الشروق
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العراق يقدم 500 ألف طن من زيت الوقود للبنان

العراق - ارشيفية
العراق - ارشيفية
بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 9:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 9:48 م
وافقت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، على بيع 500 ألف طن من زيت الوقود الثقيل إلى لبنان واسترداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات أستشارية.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها في ختام جلستها الأسبوعية تمت "الموافقة على المقترحات المثبتة من قبل وزارة المالية بشأن التعاون العراقي اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان اصوليا لمدة سنة واحدة".

وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير في لبنان منذ عام 2019، كما تسببت جائحة فيروس كورونا وانفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي بتفاقم الوضع الاقتصادي وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى الفقر.

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