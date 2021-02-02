كيورفاك تجمع 450 مليون دولار من زيادة رأس المال

حصدت شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية الحيوية 450 مليون دولار عبر زيادة رأس المال.



وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء في مدينة توبينجن الألمانية، طرح 5 ملايين سهم للبيع بسعر إصدار 90 دولارا للسهم.



وتم إدراج "كيورفاك" في بورصة "ناسداك" بنيويورك منذ أغسطس 2020، وأعلنت "كيورفاك" وشركة الأدوية الألمانية العملاقة "باير" أمس الاثنين عن توسيعهما التعاون المبرم بينهما بالفعل منذ مطلع هذا العام.



وتخطط باير لإنتاج 160 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا الذي تطوره"كيورفاك" بحلول عام 2022، وتعتزم إنتاج عدد أكبر من الجرعات في العام الثاني. ومن المقرر بدء الإنتاج في نهاية عام 2021.



وتطور "كيورفاك" حاليا اللقاح، الذي يعتمد - على غرار اللقاح الذي طورته شركة "بيونتيك" الألمانية بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية - على مادة فعالة يطلق عليها "إم آر إن إيه"، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات. وقام باحثو" كيورفاك" بتزويد مادة "إم آر إن إيه" بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس.



ومن خلال التعاون مع "باير"، تأمل "كيورفاك" أن تكون قادرة على إطلاق لقاحها ضد كورونا هذا الصيف، وبالإضافة إلى "باير"، ترتبط "كيورفاك" بشركاء تعاون آخرين مثل "فاكر شيمي" و"رينتشلر بيوفارما".