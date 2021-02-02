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تقرير: السعودية ترغب في استضافة دوري أبطال آسيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:47 م

كشف تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبدى رغبته في طلب استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021، بالتنسيق المباشر مع الأندية المحلية المشاركة والراغبة في الاستضافة.

وجاء ذلك ردا على استفسارات صحيفة "الرياضية" حول الاستضافة، ومدى مطابقة الملاعب لشروط الاتحاد الآسيوي.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد السعودي أشار إلى أنه بحاجة إلى التنسيق مع الأندية السعودية المشاركة في البطولة، موضحا أن كافة الملاعب المتاحة مطابقة للشروط الواردة في تعميم الاتحاد القاري، وأنه سيتم الرد الرسمي بهذا الخصوص متى ما تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية، قبل نهاية المدة المحددة للتقديم، وذلك في منتصف فبراير الجاري.

ولم تتضح الرؤية حتى الآن في الاتحاد السعودي حول ما إذا كانت الاستضافة ستكون لمجموعات محددة في الأدوار التمهيدية، أم أنه سيطلب استضافة كافة مباريات البطولة.

ويشارك في دوري أبطال آسيا من الأندية السعودية، الهلال والنصر والأهلي، إضافة إلى الوحدة في حال تجاوزه الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.


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