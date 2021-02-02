"لم يسلم الموتي في القبور من أذى الأحياء".. تلك الكلمات التي يرددها أهالي مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعدما غمرت مياه الصرف الصحي والزراعي مقابر موتاهم.

ورصدت "الشروق"، غرق عدد كبير من المقابر التي تقع على طريق (نبروه - طلخا) بالمياه مما تسبب في تصدع جدران عدد كبير منها، ودخول المياه إلى مقابر الموتى التي تنخفض عن مستوى الأرض.

يقول محمد ممدوح - 52 سنة، موظف، إن رفات والده ووالدته طفت على مياه الصرف الصحى والزراعى بمقابرهم بسبب تسرب المياه للمقابر، مما تسبب فى غرق 80% من المقابر دون أن يتدخل مسئول من المركز أو المحافظة بالرغم من الاستغاثة بهم أكثر من مرة.

فيما تقول مروة محمد، من أهالي طلخا، تقيم بجوار المقابر، أنهم ذهبوا إلى مسئولى مركز المدينة للبحث عن حلول للأزمة، خاصة أن غرق المقابر بمياه الصرف الصحى والزراعى متكرر باستمرار ولا يتوقف لكن دون جدوي.

ويحكي آسر سعد - 32 سنة، أنه لا يستطيع النوم لأنه يرى قبر والدته تغرقه مياه الصرف الصحى ولا يستطيع فعل شىء، مؤكدا أنه يحاول حاليا جمع المال لشراء مقبرة جديدة لوالده ووالدته بمنطقة أخرى من أجل نقلهما بعد أن تعرضا للغرق بتلك المياه.

ويضيف أن الأزمة ليست مياه صرف صحى فقط، بل أزمة مياه صرف زراعى، لأن الأراضى الزراعية المتواجدة بالقرب من المقابر، تخرج من باطنها المياه الزائدة لتستقر فى النهاية داخل المقابر.

