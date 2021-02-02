"لم يسلم الموتي في القبور من أذى الأحياء".. تلك الكلمات التي يرددها أهالي مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعدما غمرت مياه الصرف الصحي والزراعي مقابر موتاهم.
ورصدت "الشروق"، غرق عدد كبير من المقابر التي تقع على طريق (نبروه - طلخا) بالمياه مما تسبب في تصدع جدران عدد كبير منها، ودخول المياه إلى مقابر الموتى التي تنخفض عن مستوى الأرض.
يقول محمد ممدوح - 52 سنة، موظف، إن رفات والده ووالدته طفت على مياه الصرف الصحى والزراعى بمقابرهم بسبب تسرب المياه للمقابر، مما تسبب فى غرق 80% من المقابر دون أن يتدخل مسئول من المركز أو المحافظة بالرغم من الاستغاثة بهم أكثر من مرة.
فيما تقول مروة محمد، من أهالي طلخا، تقيم بجوار المقابر، أنهم ذهبوا إلى مسئولى مركز المدينة للبحث عن حلول للأزمة، خاصة أن غرق المقابر بمياه الصرف الصحى والزراعى متكرر باستمرار ولا يتوقف لكن دون جدوي.
ويحكي آسر سعد - 32 سنة، أنه لا يستطيع النوم لأنه يرى قبر والدته تغرقه مياه الصرف الصحى ولا يستطيع فعل شىء، مؤكدا أنه يحاول حاليا جمع المال لشراء مقبرة جديدة لوالده ووالدته بمنطقة أخرى من أجل نقلهما بعد أن تعرضا للغرق بتلك المياه.
ويضيف أن الأزمة ليست مياه صرف صحى فقط، بل أزمة مياه صرف زراعى، لأن الأراضى الزراعية المتواجدة بالقرب من المقابر، تخرج من باطنها المياه الزائدة لتستقر فى النهاية داخل المقابر.