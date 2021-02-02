الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأطفال ضحايا تهريب البشر بصورة كبيرة خلال الـ15 عاما الماضية

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الثلاثاء، إن عدد الأطفال بين ضحايا تهريب البشر زاد ثلاثة أضعاف خلال الـ15 عاما الماضية.



وأضاف المكتب، ومقره فيينا أنه من بين 49 ألف ضحية تم رصدها عام 2018 حول العالم، ثلث هذا العدد كان من القصر.



وأوضح المكتب أن أحدث أرقام عالمية متاحة تستند لحالات تم رصدها وتسجيلها، ما يعني أن العدد أقل بكثير من الأعداد الحقيقية.



ويتم تهريب الفتيات من أجل الاستغلال الجنسي بصورة أساسية، في حين يتعرض الصبية للعمل القسري، بحسب ما جاء في التقرير، الذي أضاف أنه تم تسجيل زيادة بواقع خمسة أضعاف في عدد الصبية بين الضحايا خلال الـ15 عاما الماضية.



وقالت كبيرة الباحثين بالمكتب انجيلا مي في مؤتمر صحفي إنه من المقبول في بعض الثقافات إرسال الأطفال الصغار للعيش مع أقاربهم أو أصدقائهم، الذين قد يكونوا مهربي بشر أو يستغلون الأطفال.



وحذر المكتب من أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق فقيرة معرضون بصورة أكبر لمثل هذا الاستغلال، مضيفا أن جائحة كورونا يمكن أن تزيد الأمر سوءا.



وقال المديرة التنفيذية للمكتب غادة والي: "الملايين من النساء والأطفال والرجال في جميع أنحاء العالم عاطلون عن العمل و خارج الدراسة وبدون دعم اجتماعي خلال ازمة فيروس كورونا، مما يجعلهم أكثر عرضة لخطر الاتجار بالبشر ".



وطالبت والي الحكومات باتخاذ خطوات لوقف المجرمين من استغلال الوضع.