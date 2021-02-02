حماية المستهلك يشن حملات تفتيشية على المحلات والصيدليات في الوادي الجديد

شن المكتب الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، بالتعاون مع مديريتى التموين، والبيطرى ومباحث التموين، حملة للتفتيش على بعض المحلات التجارية والمخابز والصيدليات بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من سلامة المعروض من السلع والأدوية للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن وجود بعض من المخالفات، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد، بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات، فيما يخص الأسواق وخاصة الغذاء والدواء.

وفي سياق آخر، أكد أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن رصيد الأكسجين بكافة المستشفيات العاملة داخل المحافظة بصفة عامة، ومستشفيات العزل الصحي خاصة، تكفي لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى التشديد على الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة.