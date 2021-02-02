 أدنوك الإماراتية توقع اتفاقية شراكة للاستثمار العقاري مع صندوق أبو ظبي للتقاعد - بوابة الشروق
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أدنوك الإماراتية توقع اتفاقية شراكة للاستثمار العقاري مع صندوق أبو ظبي للتقاعد

أبوظبي - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:14 ص

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، توقيع وإتمام اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع "صندوق أبوظبي للتقاعد"، وذلك للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر لتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل.

وذكر مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم، أن الصفقة التي تصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم تمثل ثالث شراكة للصندوق في مجال البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية.

ووفق المكتب، تعد هذه الاتفاقية أكبر صفقة منفردة لـ "صندوق أبوظبي" مع "أدنوك" حتى الآن، حيث يحصل الصندوق على حصة 31% في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، فيما تمتلك "أدنوك" حصة 69%.


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