استشاري الحساسية: قد نتعرض لموجة ثالثة من كورونا خلال أبريل القادم

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة من فرض الكمامة الإلزامية، وإيقاف الأفراح وتأجيل الامتحانات، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الهامة التي تم الالتزام بها خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن هذه الإجراءات ساعدت على انخفاض أعداد الإصابات إلى النصف، لافتا إلى أن الموجة الثانية من كورونا بدأت في الاستقرار، ومن المتوقع استمرار انخفاض الأعداد خلال الفترة المقبلة.

وعن وجود موجة ثالثة في مصر من فيروس كورونا، قال إنه من المعروف أن شهر أبريل هو موسم انتشار الفيروسات، وبالتالي فإن الاستمرار على الإجراءات الاحترازية هام جدا حتى انتهاء شهر أبريل، أما في حالة عدم الاستمرار في الإجراءات فقد تحدث موجة ثالثة من كورونا في مصر خلاله.

وأشار إلى ضرورة التزام المواطنين خلال الفترة الحالية بارتداء الكمامة، وعدم التجمعات للمحافظة على الاستمرار في انخفاض الأعداد بالشكل الحالي، وعدم ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

وأكد ضرورة حرص المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة على عدم الخروج من المنزل لعدم التعرض للعدوى، لافتا إلى أن هذه الفئة هي المستهدفة لتلقي لقاح فيروس كورونا في مصر عقب الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية، ولحين تلقيهم اللقاح يجب الاحتياط بشكل كبير، لأن العدوى تتسبب في مشاكل صحية لهم.