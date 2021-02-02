إسرائيل: إحباط مخطط إيراني للاعتداء على سفارتنا بإحدى دول شرق إفريقيا

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن إحباط مخطط إيراني لارتكاب اعتداء إرهابي ضد سفارة إسرائيل في إحدى الدول بشرق إفريقيا الشهر الماضي.

ونقلت عن مصادر أمنية غربية على اطلاع بتفاصيل هذا المخطط، أن إيران أرسلت إلى هذه الدولة الإفريقية عملاء عنها، بعضهم مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الإيرانية، بهدف جمع معلومات عن سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات في هذه الدولة تمهيدا لاستهدافها لاحقًا.

وفي إطار إحباط هذا المخطط، جرى اعتقال عدد من هؤلاء العملاء، بعضهم في الدولة الإفريقية وآخرون في دول مختلفة.

وذكر مراسل القناة الحادية عشرة المتلفزة مواف فاردي، نقلا عن مصادر أمنية ودبلوماسية غربية، أن إيران وضعت هذا المخطط للانتقام لتصفية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، والعالم النووي البارز محسن فخري زاده.