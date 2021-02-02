ميركل تستبعد سرعة تخفيف قيود كورونا رغم تراجع أعداد الإصابات

استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، سرعة تخفيف قيود كورونا رغم تراجع أعداد الإصابات حاليا.



وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، ناشدت ميركل اليوم الثلاثاء المواطنين " بالتحمل لفترة أخرى من الوقت".



وأوضحت ميركل أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام يقل حاليا عن 100 حالة " وهذا أداء جيد لم نبلغه على مدار فترة طويلة، لكننا بهذا لم نملك السيطرة بعد على الفيروس عن طريق مكاتب الصحة".



وأكدت ميركل ضرورة الاستمرار في العمل على هذا، وقالت إنه لن تكون هناك تخفيفات بمجرد أن يتم تطعيم كل المواطنين "فليس هذا هو الطريق الذي نسعى إليه"، ودعت الناس إلى التعامل مع المشكلة من خلال الموقف الذي يرى أن من الممكن التغلب على الفيروس بعدم منحه الظروف المواتية لإصابة الناس.



وقالت إن هذا يعني الحفاظ على التباعد المكاني والتحلي بالحذر " فإذا تحملنا هذا لفترة أخرى فإن الوضع سيتحسن".