أصبحت جزيرة "مان" هي أول دولة في الجزر البريطانية تعود إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا.



وخضعت الجزيرة، الواقعة في البحر الأيرلندي، للإغلاق لمدة 25 يوما في محاولة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهي الفترة التي انتهت أمس الاثنين.



وقالت حكومة جزيرة مان، التي تدار بشكل منفصل عن الحكومة البريطانية ولكنها تتبع التاج البريطاني، إن الحياة يمكن أن تعود الآن إلى "شبه طبيعية".



ولم يعد التباعد الاجتماعي ضروريا، ولم يعد على الناس ارتداء الكمامات، ويمكن للشركات والمدارس إعادة فتح أبوابها.



ومع ذلك، لا تزال حدود الجزيرة مغلقة باستثناء بالنسبة للسكان العائدين إلى ديارهم، والذين يتعين عليهم بعد العودة قضاء فترة عزل.



كما تستأنف غالبية الخدمات العامة "التشغيل العادي" في الأيام القليلة المقبلة.



ووصف رئيس وزراء الجزيرة، هوارد كويل، الخطوة بأنها "اللحظة التي ننتظرها جميعا".



وكانت الجزيرة قد خضعت للإغلاق في السابق العام الماضي ثم تمتعت بسبعة أشهر من الحياة الطبيعية قبل فرض القيود مرة أخرى.



وبحسب أرقام حكومية، تم تسجيل 434 حالة إصابة بالفيروس في الجزيرة التي يقطنها نحو 85 ألف نسمة منذ بداية انتشار الوباء. وتوفي 25 شخصا بعد إصابتهم بالفيروس في جزيرة مان.