المنشق الروسي نافالني يستأنف حكم السجن الصادر بحقه

قال محامو المعارض الروسي البارزأليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، إنهم سيستأنفون حكمًا مثيرًا للجدل بسجن نافالنى لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة والذى أصدرته محكمة روسية ضده اليوم لانتهاكه قواعد المراقبة وخرقه لقوانين الإفراج المشروط عنه.



وجاء إعلان المحامين المدافعين عن نافالنى بالاستئناف ضد الحكم فور صدوره .



وقضت المحكمة بأن نافالني يجب أن يقضي عقوبة السجن لخرقه قواعد المراقبة عندما فشل في مراجعة السلطات أثناء تعافيه من هجوم تسمم في ألمانيا.



وأوضح المحامون أن نافالني قد يقضى عامين وثمانية أشهر فقط من العقوبة حيث يمكن وضع فترة الإقامة الجبرية السابقة في الاعتبار.



وكانت محكمة روسية قد أصدرت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء حكما بتحويل عقوبة سجن المعارض أليكسي نافالني مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 3 سنوات و 6 أشهر، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء



كان زعيم المعارضة نافالني (44 عاما) قيد الإفراج المشروط بعد إدانته بتهمة الاحتيال عندما تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في سبتمبر، وكان في غيبوبة عندما تم نقله بعد ذلك إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي.



إلا أن السلطات الروسية تقول إن عدم تقديم نفسه للسلطات خلال تلك الفترة يشكل انتهاكا لقيود الإفراج المشروط عنه.



وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا عند إعلانها القرار، حسبما نقلت وكالة تاس: "قضت المحكمة بالموافقة على الطلب الذي تقدمت به دائرة السجون الاتحادية".