ابنة محمود ياسين تشكر المسئولين على تخليد ذكرى والدها

وجهت الفنانة رانيا ياسين، الشكر للمسئولين بالدولة، بسبب حرصهم على تخليد ذكرى والدها الفنان الراحل محمود ياسين، بوضع لوحة "هنا عاش" على واجهة منزله، وهي لوحة التكريم التي يتم وضعها حيث كان يسكن مشاهير مصر من الفنانين والشخصيات العامة، وعليها شعار مجلس الوزراء والمحافظة التابع لها سكنهم، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ونشرت رانيا ياسين اللوحة عبر حسابها على فيسبوك وعلقت: "شكرا جزيلا، بنشكر كل الجهات المسئولة، مجلس الوزراء، مركز الدعم واتخاذ القرار، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وزيرة الثقافة، ووزاره الثقافة، فكر وإبداع وانتماء، ومحافظة الجيزة، شكرا لكم جميعا كل تقدير والاحترام جزيل الشكر".

وتابعت: "الله يرحمك يا أبي الغالي، وأسكنك فسيح جناته".

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين رحل عن عالمنا في أكتوبر 2020، بعد مشوار طويل من العطاء الفني، شارك في بطولة مسرحيات عديدة منها (سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم).

وخلال فترة السبعينيات، أصبح من النجوم البارزين في الأفلام الرومانسية، والتي من أشهرها (الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي).

أما في حقبة التسعينيات اوبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التليفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية (أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان).

https://www.facebook.com/438500509685308/posts/1720676414801038/