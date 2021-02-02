فيدرر يعتزم العودة لملاعب التنس عبر بطولة قطر المفتوحة

قال نجم التنس المخضرم السويسري روجيه فيدرر إنه يعتزم العودة لملاعب التنس بعد غياب دام لأكثر من عام، عبر المشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس المقررة في الدوحة في مارس المقبل.

وقال فيدرر، الحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، في مقابلة لهيئة الإذاعة والتليفزيون السويسرية (إس.آر.جي) بثتها اليوم الثلاثاء، إنه اختار بطولة قطر المقررة بين الثامن و13 مارس للعودة من جديد إلى الملاعب.

ولم يشارك فيدرر /39 عاما/ في أي بطولة منذ بطولة أستراليا المفتوحة في العام الماضي.

وخضع فيدرر لعمليتين جراحيتين في الركبة وقال إنه من المبكر أن يعود عبر بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق بعد أيام في ملبورن.

وأشار فيدرر إلى أنه لا يزال متحمس للغاية للنجاح، موضحا أن بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة وكذلك منافسات التنس في أولمبياد طوكيو، تشكل أهداف رئيسية بالنسبة له.

وقال فيدرر :"أرغب في الاحتفال مجددا بالانتصارات الكبيرة. أعشق لعب التنس. استثمرت الكثير خلال الأشهر الماضية في إعادة التأهيل واستعادة اللياقة. كان علي الكفاح، ودائما ما أستمتع بذلك."