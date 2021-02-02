 ميركل تتشاور مجددا مع الولايات حول تدابير كورونا في 10 فبراير - بوابة الشروق
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ميركل تتشاور مجددا مع الولايات حول تدابير كورونا في 10 فبراير

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:53 م

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية عقد مشاورات جديدة مع حكومات الولايات حول المضي قدما في مكافحة جائحة كورونا في 10 فبراير الجاري.

وأكدت ولاية برلين، التي تتولى حاليا رئاسة اجتماعات حكومات الولايات، هذا الموعد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيانات، سيكون محور المحادثات التي ستُجرى عبر الإنترنت مع المستشارة أنجيلا ميركل حول ما إذا كان سيُجرى تمديد الإغلاق المشدد الساري منذ 16 ديسمبر الماضي، والمصحوب بإغلاق الكثير من المتاجر والمدارس ودور الحضانة، لما بعد 14 فبراير الجاري.

كما سيُجرى خلال الاجتماع مع رؤساء حكومات الولايات طرح "خطة قومية للتطعيم"، من أجل تحقيق قدر أكبر من التنبؤ والموثوقية خلال استلام اللقاحات.


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