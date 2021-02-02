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لجنة وزارية مركزية تتابع الخطط والمنشآت الرياضية بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:52 م

تفقدت لجنة المتابعة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، الأعمال الإنشائية والمنشآت الرياضة وخطة الوزارة المركزية بالإضافة إلى الخطة المحلية لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

 

وقال كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن اللجنة برئاسة الدكتور عصام غنيم وعضوية كلا من الدكتور شريف عمر والدكتور أحمد مختار، تابعت الصالة المغطاة واستاد العريش، وتنفيذ مشروع الموهبة والبطل الأولمبي.

 

كما تمت متابعة مدى تنفيذ إدارة الرياضة للخطة المحلية والمركزية مع مراجعة جميع المستندات.

 

وتواصل اللجنة، متابعة الأندية الرياضية وجاهزيتها لتنفيذ البرامج والأنشطة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


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