قالت ياسمين هلال، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المجتمعي، إن المدارس المجتمعية نموذج بدأ في مصر منذ عام 1992 بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، موضحة أنها تستهدف الطلبة خارج التعليم الأساسي في السن ما بين 9 إلى 14 عامًا.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن المدارس تستهدف الطلاب الذين لم يلتحقوا بمدارس التعليم الأساسي أو التحقوا وتسربوا، مشيرة إلى أن الفكرة تعتمد على منح فرصة ثانية للالتحاق بالتعليم.

وأوضحت أن الطلاب يلتحقون بمدارس التعليم المجتمعي في المرحلة الابتدائية ويعاد دمجهم في التعليم الأساسي بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بعد ذلك، قائلة إن النموذج مبني على فكرة المدرسة المصغرة.

وأشارت مستشار وزير التربية والتعليم إلى أن فكرة المدرسة المصغرة التي يتحدث عنها العالم بأنها مستقبل التعليم، مطبقة في مصر منذ 30 عامًا، لافتة إلى أنه يعتمد على وجود فصل واحد متعدد المستويات.

وتابعت أنه «لا يشترط فتح فصل لكل مرحلة عمرية واحدة، فضلًا عن أن المنهج متعدد المستويات»، مضيفة أن المعلمة تكون مدربة على تدريس المنهج للمستويات المختلفة.

وذكرت أن المنهج بنظام المدرسة المصغرة تفاعلي، ويضم مكونًا مهنيًا في بعض المدارس ليتلاءم مع مكونات المجتمع المحلي، مستطردة أنه قائم على الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص.

ولفتت هلال، إلى أن المدارس المجتمعية موجودة في مجتمعات محلية وجميع محافظات مصر، ذاكرة أن الطفل يستطيع التقدم بشهادة ميلاده؛ للالتحاق بإحدى المدارس المجتمعية.