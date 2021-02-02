قال اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة المدنية سابقًا، إن الحماية المدنية تلقت بلاغًا بحريق عمارة «الدائري» بعد وقوع حادث في مخزن الأحذية بـ 3 ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج«على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين،: «الدقائق المعدودة تفرق مع الحماية المدنية، حيث تسبب تأخير الإبلاغ في زيادة اشتعال النيران»، متابعًا: «هناك تخوفات من احتمالية انهيار العمارة بعد الحريق».

وأوضح أن 36 سيارة تابعة للحماية المدنية شاركت في عملية الإطفاء، مشيرًا إلى أن مصنع الأحذية مخالف ولم يحصل على تصريح من الحماية المدنية.

وتابع: «المخزن الذي شهد الحريق بعمارة الدائري لا يشمل أية نوافذ أو وسائل إطفاء ذاتي ومصادر مياه».

وحول احتمالية تأثير العقار على الطريق الدائري حال انهياره أشار إلى إخلاء المنطقة المجاورة للعقار، وحال انهياره سيسقط على جنب دون التأثير على الدائري.

