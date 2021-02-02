متحدث التعليم العالي: المتعافى من كورونا يستطيع الحصول على اللقاح بأمان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الشخص المتعافى من فيروس كورونا يستطيع الحصول على اللقاح بأمان، موضحًا أن الدراسات العالمية أثبتت إمكانية حصول تلك الفئات على اللقاح بعد 3 أشهر من تلقي العدوى.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الحصول على لقاح كورونا اختياري للمواطنين والأطقم الطبية، موضحًا أن بعض المتعافين من الفيروس لا يسجلون أنفسهم للحصول على اللقاح.

وعن كيفية تعامل الدولة مع الموجة الأولى لأزمة كورونا، أكد أن عمل الوزارات المختلفة شهد تكاملًا وليس تنسيقًا، متابعًا: «نعمل وفق منظومة حكومية واحدة، ولم تعد لدينا تقسيمات إدارية وهو من الأمور التي أدت إلى النجاح بشكل متميز».

وأشار متحدث التعليم العالي إلى أن عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا ما بين الموجتين الأولى والثانية بلغ 16 مستشفى، قائلًا إن الوزارة لجأت لزيادة العدد ليصبح 33؛ بعد زيادة الإصابات بالموجة الثانية.

ونوه إلى أن العالم أغفل خلال الموجة الأولى التعامل مع المرضى غير المصابين بـ«كوفيد - 19»، مؤكدًا أن مصر تحقق توازنًا تامًا في تقديم الخدمة العلاجية للمريض الذي لا يعاني من كورونا بالتوازي مع مصابي الفيروس.