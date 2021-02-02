نائب يطالب وزير الأوقاف بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد دون استثناءات

وجه النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة أسئلة لوزير الأوقاف، تعقيبا على بيانه أمام المجلس في الجلسة العامة اليوم، مطالبا إياه بتحمل نفقات فواتير الكهرباء للمساجد دون استثناء، وإلغاء قرار عدم دفع فواتير الكهرباء للمساجد التي بها أجهزة تكييف، لأنها لم تعد رفاهية، وفق قوله.

وقال البياضي للوزير: "في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لماذا لا تستثمر الوزارة في محافظ مالية للإقراض الصغير والمتوسط؟ وهناك تجارب مشابهة ناجحة في الهند و الكويت"، مطالبا الوزير بتوجيه جزء من أموال الأوقاف للصحة والتعليم.

وتساءل البياضي: "رفعت وزارتكم إيجارات الأراضي الزراعية ووصلت الزيادات لخمسة أضعاف في السنوات الأخيرة، ما تسبب في تبوير بعض الأراضي، فهل هذه الأراضي وهبت للخير والبر ومساعدة الفلاحين؟! أم لتتربح منها الوزارة؟!".

ووجه البياضي سؤالا آخر للوزير عن انتشار الفتاوي والدعاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما أطلق عليهم دعاة الإنترنت والكثير منهم غير مؤهلين علميا وينشرون أفكارا مغلوطة أو هادمة، مضيفا: "السيد الوزير كثير اللقاءات في إذاعة القرآن الكريم ولكنني أزعم أن النسبة الأكبر من الشباب ليسوا من مستمعي الإذاعة، فماذا فعلت الوزارة للتواصل معهم؟!".

وجّه سؤالاً حول محفّظي القرآن الذين يدخلون البيوت لتعليم النشء وبعضهم غير مؤهل أو لديهم أفكارا خاصة، قائلا: "هل هناك تدريب أو تصريح لهؤلاء".

واختم البياضي أسئلته بسؤال عن امتناع الوزارة عن دفع فواتير الكهرباء للمساجد التي بها أجهزة تكييف وطالب النائب الوزير بمراجعة هذا القرار وتغييره إذ أن التكييف في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف لم يعد رفاهية، وختم: "أرجو ألا تغادر هذه القاعة قبل أن تتعهد بإلغاء هذا القرار والالتزام بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد بلا استثناء".