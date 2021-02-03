قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحوافز المقدمة لناقلات الغاز المسال القادمة من الساحل الشمالي الأمريكي ساهمت في تحويل مسارها من طريق رأس الرجاء الصالح إلى القناة، لمنظمة «آرجوس».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تم عبور 114 ناقلة بترول خام قادمة من الولايات المتحدة متجهة إلى آسيا، من خلال القناة بإجمالي ايرادات بلغ 15 مليون دولار.

وأشار إلى عبور 51 ناقلة غاز مسال قادمة من الساحل الشمالي الأمريكي، خلال يناير الماضي فقط، مضيفًا أن العام الماضي بالكامل شهد مرور 50 ناقلة.

وأوضح أن ذلك يدل على التخفضات المقدمة لتلك الناقلات ساهمت في اجتذابها للمرور من خلال قناة السويس، ذاكرًا أن القناة سجلت خلال العام الجاري ثاني أعلى حمولة في تاريخها، إضافة إلى تسجيل ثالث أعلى ايراد بالدولار خلال تاريخ القناة.

وذكر أن عدد السفن المارة بالقناة خلال عام 2020 وصل إلى 18829سفينة، وخلال عام 2019 الذي شهد روجًا مر 18850 سفينة، موضحًا أن ايرادات العام الماضي بلغت مليارات و610 مليون دولار، وايردات عام 2019 بلغت مليارات و710 مليون دولار.

وعن استخدام الخطوط البرية والقطارات لنقل البترول، لفت إلى عدم إمكانية تقطيع حاويات البضائع على القطارات لنقلها في ظل وجود طريق ملاحي يسمح بمرور 23ألف و900 حاوية دفعة واحدة خلال 11 ساعة، مشيرًا إلى أهمية السكة الحديد في نقل بعض المستلزمات التقنية والتكنولوجية والطبية خلال وقت محدد.

وأفاد أن جزء من البضاعة القادمة من أوروبا تنزل بميناء الإسكندرية، لافتًا إلى إنشاء رصيف حاويات جديد متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية والذي يساهم في دخول حاويات أكثر بميناء الإسكندرية.



