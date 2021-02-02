التعليم العالي: فائدة مراكز الإبداع التكنولوجي لا تقتصر على طلاب الجامعة فقط

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على ربط المخرج من التعلم بسوق العمل، مشيرًا إلى التلاحم والتكامل بين وزارات الدولة المختلفة؛ لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف إنشاء مراكز الإبداع التكنولوجي بالجامعات المختلفة، موضحًا أن المكان يتم تجهيزه على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن فائدة المراكز لا تقتصر على طلاب الجامعة فقط، وإنما تمتد لتشمل الخريجين وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتًا إلى أن المراكز تقدم برامج حول إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي، من خلال أهل الخبرة والاختصاص.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول أمس الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بنها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - معهد تكنولوجيا المعلومات.