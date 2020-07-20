قال الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء، إن تقييم لقاح «سينوفارم» ضد فيروس كورونا استغرق وقتًا أطول من لقاح «أسترازينيكا»، موضحًا أن الأخير حصل على موافقات من مؤسسات الاعتماد الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أن الهيئة حريصة على استكمال التقييم بصورة كاملة لجميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تتبع الإرشادات الدولية حال الموافقة على أي مستحضر.

وأشار إلى أن الاستخدام الطارئ إجراء استثنائي تلجأ إليه الدول لتداول المستحضرات الصيدلية أو الحيوية غير المسجلة بغرض علاجي أو دوائي بالأسواق، خلال فترة قصيرة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء أن الشركة الراغبة في التسجيل تتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على الاستخدام الطارئ، إضافة إلى مجموعة من الملفات تضم معلومات حول مواصفات والشكل الصيدلي والمادة الفعالة والتركيبة للمستحضر.