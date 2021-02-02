ولاية أمريكية تحظر تجريم حيازة كميات صغيرة لأنواع محددة من المخدرات

أعلنت السلطات في ولاية أوريجون الأمريكية، عن قرار يمنع الشرطة من إلقاء القبض على أي شخص لحيازته كميات صغيرة من الهيروين أو الميثامفيتامين أو"LSD" أو أوكسيكودون أو مخدرات أخرى.

وأشارت السلطات إلى أنه بدلا من السجن، سيواجه أولئك الذين يتم العثور عليهم وفي حيازتهم كميات قليلة من هذه الأنواع من المخدرات، غرامة قدرها 100 دولار، أو تقييم صحي قد يؤدي إلى استشارات الإدمان، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

جاء ذلك بعد اقتراع مر به ناخبو ولاية أوريجون بهامش واسع في نوفمبر الماضي.

وقالت كاساندرا فريدريك، المديرة التنفيذية لتحالف سياسات الأدوية، التي قادت منظمة "Drug Policy Alliance": "اليوم، سقطت قطعة الدومينو الأولى في حربنا القاسية واللاإنسانية ضد المخدرات، مما أدى إلى ما نتوقع أن يكون سلسلة من الجهود الأخرى، التي تركز على الصحة بدلا من التجريم".

وأشار مؤيدو "Ballot Measure 110" إلى أن "العلاج يجب أن يكون هو الأولوية"، لافتين إلى أن "تجريم حيازة المخدرات لم يكن مجديا، وأنه إلى جانب مواجهة احتمال التعرض للسجن، فإن امتلاك سجل جنائي يجعل من الصعب العثور على سكن ووظائف، ويمكن أن يطارد الشخص مدى الحياة".

في حين عارض أكثر من 20 من محامي المقاطعة هذا الإجراء، معتبرين أنه "متهور"، وسيؤدي إلى "زيادة قبول الأدوية الخطرة".

بموجب القرار الجديد، سيتم تكليف مراكز التعافي من الإدمان "بترتيب الاحتياجات الحادة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، وتقييم ومعالجة أي احتياجات مستمرة، وإدارة شاملة ومكثفة للحالات، والربط بالرعاية والخدمات".