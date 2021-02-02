أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن استقبال دفعات عديدة من لقاحات كورونا متنوعة المصادر بدءًا من منتصف فبراير الجاري وحتى شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول الإفريقية الحاصلة على اللقاح.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن مصر أطلقت عملية التطعيم ضد كورونا من مستشفى أبو خليفة للعزل، موضحًا أنها شملت الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الرئيسية والحميات والصدر.

وأشار إلى أن مستشفيات العزل بكل محافظات الجمهورية حصلت على الحصة من التطعيم طبقًا للأعداد، قائلًا إن عدد الأطقم الطبية التي سجلت للحصول على لقاح «كوفيد - 19» تجاوز خمسة آلاف.

وأكد متحدث الصحة على استمرار الوزارة في تطعيم الأطقم الطبية، موضحًا أنه من المفترض استكمال تطعيم الأطقم الطبية في 360 مستشفى على مستوى المحافظات للفرز والعزل.

ولفت إلى الانتقال بعد ذلك لتلقيح الفئات ذات الأولوية كالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم استكمال الفئات حتى يحصل الجميع على اللقاحات، مضيفًا أن تطعيم المواطنين مرتبط بالدفعات الموردة.