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رئيس مهرجان برلين السينمائي السابق يتوقع عودة دور السينما إلى سابق عهدها

مهرجان برلين
مهرجان برلين
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 5:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 5:29 ص

قال الرئيس السابق لمهرجان برلين السينمائي الدولي، ديتر كوسليك، إنه يعلق آمالا كبيرة على عودة دور السينما إلى سابق عهدها مجددا بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال كوسليك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يسمع من قبل هذا القدر من الثناء على الثقافة كما حصل خلال الجائحة.

وأضاف: "لذلك أنا واثق من أن دور السينما ستعود ، لكنها ستكون مختلفة".

تصريحات كوسليك/72 عاما/ الذي ترأس مهرجان "برلينالة" في العاصمة الألمانية من عام 2001 حتى عام 2019، جاءت قبل إصدار مذكراته، التي نُشرت في ألمانيا اليوم الثلاثاء، والتي يتحدث فيها أيضا عن مستقبل صناعة السينما.

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