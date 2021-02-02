أمرت نيابة كرداسة برئاسة المستشار محمد شحاتة، وبسكرتارية أحمد الحناوي، بإزالة عقار في حرم الطريق الدائري منطقة كرداسة في حي الهرم بشمال الجيزة، لحريق هائل التهم مصنعا ومخزنا للأحذية أسفل البرج.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار مالك العقار ويدعى "س.ح" بعدما تبين أن العقار مخالف وآيل للسقوط.

وباشر حسام خالد وكيل نيابة كرداسة ومركز إمبابة التحقيقات، وتبين أن قوات الحماية المدنية عقب إخماد الحريق اشتعلت النيران مرة أخرى، ما تسبب في انهيار أجزاء من سقف المخزن أثناء الإطفاء.

وجاء بمعاينة النيابة أن المخزن الكائن على مساحة نحو ألف متر، يعلوه طابقان، ضمن عقار سكني مكون من 18 طابقًا، يضم 108 شقة تسكنها ١٥ أسرة فقط.

وذكرت المعاينة أن المخزن كان يحوي مواد سريعة الاشتعال، مثل: «الكلة والتنر»، وامتدت النيران من البدروم للطابقين الأرضي والأول، الملحقين بالمخزن.

وتبين من خلال المعاينة أن البدروم لا توجد به أي نوافذ، فاضطرت قوات الحماية المدنية للتعامل من خلال الباب الوحيد للبدروم، إلا أنه مع شدة النيران انهارت أجزاء من السقف على القوات.

وباستدعاء اللجنة الهندسة، قررت إيقاف عمليات الإخماد خوفًا من انفجار أعمدة الخرسانة، وانهيار العقار الذي أمرت القوات بإخلائه من السكان.

وأشارت المعاينة إلى أن «ماس كهربائي» نشبّ في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث.

وكان اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفقد موقع الحريق أمس الأول السبت.