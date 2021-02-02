انخفاض حاد في دخل إيفانيكا ترامب وزوجها جاريد خلال العام الماضي

أعلنت إيفانيكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، تراجع دخلهما خلال العام الماضي بأكثر من 20% عن العام السابق إلى 120 مليون دولار.



وقال الزوجان اللذان تنازلا عن أجرهما من الحكومة الأمريكية عن عملهما كمستشارين للرئيس ترامب خلال السنوات الأربع الماضية، إنهما حققا خلال العام الماضي والعشرين يوما الأولى من العام الحالي دخلا يتراوح بين 8ر23 مليون دولار على الأقل و120 مليون دولار على أقصى تقدير. وكان دخلهما في العام السابق حوالي 156 مليون دولار بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



يذكر أن القانون يلزم المسؤولين بالكشف عن قيمة أصولهم ودخلهم غير الحكومي من خلال نطاق واسع.



وبشكل عام فإن هذه البيانات تشير إلى أن إيفانيكا وجاريد ورغم أنهما مازالا ثريين للغاية، خسرا جزءا من ثروتهما خلال سنوات حكم والدها ترامب.



ففي عام 2017 وبعد وقت قصير من تولي ترامب الرئاسة وتعيين إيفانيكا وجاريد في الإدارة الأمريكية أعلنا أن دخلهما يصل إلى 195 مليون دولار، ولكن هذا الإعلان كان يغطي فترة أطول من الفترات التي غطتها الإعلانات التالية.



وخلال إفصاحهما الأخير قال الزوجان إنهما يتملكان أصولا تتراوح قيمتها بين 206 ملايين و803 ملايين دولار في حين كانت الأرقام عام 2017 تتراوح بين 241 و 741 مليون دولار.