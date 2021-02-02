اليابان تمدد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا لشهر آخر

قررت اليابان تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو وبعض المناطق الأخرى حتى أوائل مارس، حسبما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء وسط مساعي جاهدة مستمرة للحد من عودة نفشي عدوى فيروس كورونا.

وقال سوجا للصحفيين: "نود القضاء على تفشي فيروس كورونا بأي ثمن ... عدد المصابين في انخفاض. لكننا بحاجة إلى مواصلة الاتجاه وتقليل أعداد من يتم نقلهم إلى المستشفيات والمصابين بأعراض خطيرة".

وسجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 2320 إصابة جديدة، بما في ذلك 556 حالة في طوكيو، بانخفاض حاد مقارنة بـ7844 حالة تم تسجيلها في 8 يناير، عندما نفذت حكومة سوجا حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة لها - تشيبا وكاناجاوا وسايتاما - حتى 7 فبراير.

وتم توسيع الإجراء ليشمل 11 مقاطعة، من بينها كيوتو وأوساكا، بعد ذلك بستة أيام.

ومع ذلك، سجلت اليابان اليوم الثلاثاء عددا قياسيا من حالات الوفاة المرتبطة بكورونا بلغ 119 حال، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

ومنذ بداية الوباء، أكدت اليابان إجمالي 394 ألفا و800 حالة إصابة بكورونا و5965 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، حسب بيانات هيئة الإذاعة اليابانية.

وطلبت الحكومة من السكان في الـ 11 مقاطعة الامتناع عن الخروج غير الضروري وأن تغلق الحانات والمطاعم بحلول الساعة الثامنة مساء (1100 بتوقيت جرينتش).

وقال سوجا إنه سوف يتم رفع حالة الطوارئ في مقاطعة توتشيجي شمال طوكيو، بينما تظل 10 مقاطعات أخرى قيد هذه التدابير حتى 7 مارس.

كما صرح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بأن اليابان تهدف لبدء حملة التطعيم ضد كورونا في منتصف فبراير.

واعتذر سوجا عن زيارة أربعة نواب في الائتلاف الحاكم، بمن فيهم نائب وزير التعليم تايدو تانوسي، لحانات مضيفات في طوكيو بينما كان سكان المدينة يخضعون لتوجيهات للبقاء في منازلهم.

وأقال سوجا المسؤول تانوسي، واضطر نائبان آخران من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لمغادرة الحزب، بينما استقال النائب كيوهيكو توياما المنتمي لحزب كوميتو، الذي زار حانة مضيفات بشكل منفصل، من عضوية مجلس النواب.

وفي طوكيو، يرتدي الجميع تقريبا الكمامة في الأماكن العامة. ولا تزال قطارات الركاب مزدحمة على الرغم من حث الحكومة المزيد من الناس على العمل من المنزل.