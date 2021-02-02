 العمليات المشتركة بالعراق تبحث خطة تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 فبراير 2021 12:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

العمليات المشتركة بالعراق تبحث خطة تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 10:30 ص

بحث نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق الفريق الركن عبدالأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الأمنية الخاصة بالانتخابات خطة تأمين الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر القادم.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الاجتماع تضمن بحث التحديات واستعدادات القوات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية قبل وبعد انطلاقها.

كانت المفوضية العراقية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق عن توجيه 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن دعوات المراقبة تضمنت 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك