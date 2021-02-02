تنزانيا تقرر عدم استيراد لقاح لمواجهة كورونا

نقلت صحيفة "سيتزين" التنزانية، عن وزيرة الصحة التنزانية دوروثي جواجيما، قولها إنه ليس لدى بلاده أي خطط لاستيراد لقاح لمواجهة مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وأضافت في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، الوزيرة أن الوزارة لديها إجراءاتها الخاصة بها لتلقي الأدوية، ولا تفعل ذلك إلا بعد رضاها عن المنتج، موضحة أن كبير الكيميائيين في الحكومة يعمل بشأن عدد من العلاجات باستخدام المواد الطبيعية.



وذكرت بلومبرج أن الاتحاد الإفريقي يخطط لتنسيق توزيع اللقاحات عبر القارة، وليس من الواضح ما إذا كانت تنزانيا سوف تشارك في جهود تحصين شعبها.



وأضافت أن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لا تنشر معلومات عن تفشي المرض، وأن رئيسها جون ماجوفولي حذر المواطنين من اللقاحات.