معتز عبد الفتاح: الأنظمة العربية جعلت التعاون الاستخباراتي لحظيا ومؤقتا

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «المنتدى العربي الاستخباري فتح جديد في العمل العربي المشترك»، متوجهًا بالتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وجهاز المخابرات المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «الرئيس يصلح خطأ وقعت فيه الأنظمة العربية المتعاقبة؛ لأنها جعلت التعاون الاستخباراتي جزئيًا ولحظيًا ومؤقتًا ومرتبطًا بالعلاقات السياسية الدبلوماسية المعلنة»، منوهًا إلى أن الدول العربية لم تتعاون بالقدر الكافي على مستوى العمل الاستخباراتي.

وأشار إلى أن «التعاون العربي للعمل الاستخباراتي تحصين قوي للأمن القومي العربي»، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق ما لا يقل عن 85 مليار دولار على 19 جهازًا استخباراتيًا، إضافة إلى أن إسرائيل تنفق سنويًا 5 مليارات دولار في نفس المجال.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المنتدى العربي الاستخباري، موضحًا أن أهمية الاستخبارات تكمن في المعلومات التي تحمل 3 صفات هي؛ الصحة، وتعدد المصادر، والسرعة.

وشدد على «أهمية تفعيل المنتدى بشكل صحيح؛ لتقوية الجهاز المناعي العربي والوطني لكل دولة وتحقيق التنسيق على مستوى بالنسبة للسياسات العليا»، مؤكدًا أن الدول العربية ما كانت لتجتمع بالمنتدى إلا في مصر وبدورها ودعمها.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى العربي الاستخباري».

كما شهد الرئيس السيسي، ومدير المخابرات العامة المصرية، وعدد من رؤساء أجهزه المخابرات العربية، اليوم، افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.