القاهرة: نقل 1000 أسرة من سكان عزبة الهجانة لتنفيذ محور الوفاء والأمل

صرح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اللواء إبراهيم صابر، بأنه تم نقل 1000 أسرة من سكان عزبة الهجانة شرق مدينة نصر، خلال الفترة المقبلة، إلى مساكن المحروسة الحديثة، مقابل إزالة 173 عقارًا آخرين لتنفيذ محور الوفاء والأمل.

وأضاف صابر، لـ"الشروق"، أن الهدف من الإزالة تفريغ 20 مترًا آخرين على جانبي تيار الضغط العالي بعزبة الهجانة، في مسار تنفيذ المحور، موضحًا أنه جاري فرش الوحدات السكنية بالمحروسة، وعقب الانتهاء منها سيتم نقل عدد الأسر المستهدفة، ومن ثم بدء تنفيذ إزالة عدد العقارات المشار إليها.

وأكد أنه تم الانتهاء من إزالة 516 عقارًا تحت تيار الضغط العالي كمرحلة أولى، في مقابل تفريغ 37 مترًا، مشيرًا إلى أنه جاري رفع مخلفات هدم المرحلة الأولى بواسطة الحي وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع أن تلك العقارات المزالة والمقرر إزالتها تقع تحت أبراج الضغط العالي، وتسبب خطورة على الصحة العامة وحوادث صعق الكهرباء للمواطنين، فضلًا عن تنفيذ محور مروري يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس، الذي سيطلق عليه محور "شينزو آبي".

ولفت إلى أن المحور سيبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورًا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة؛ ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس، مؤكدًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة المنوطة بتنفيذ المحور.

وأضاف أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة المنوطة بتنفيذ محور الوفاء والأمل، مشيرا إلى أن المحافظة دورها يتضمن عمليات الإزالة والإنارة ورفع المخلفات من الشوارع وغيرها من الأعمال المنوطة بها المحليات.

في سياق قريب، تواصل الأجهزة المعنية بحي مصر القديمة، برئاسة، خالد شحاته، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جيهان محمد عبدالمنعم، لليوم الثاني على التوالي، نقل أسر منطقة بني هلال العشوائية، إلى حي الأسمرات، مع إزالة العقارات، تمهيدا لبدء تنفيذ مخطط التطوير لهذه المنطقة الأثرية بجوار سور مجرى العيون.