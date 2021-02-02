قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الاتفاقيات المبرمة أمس لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة بقرية سيدي عبدالرحمن، تجسد الدور الحقيقي للصندوق كمعاون لأجهزة الدولة، مشيرًا إلى مشاركة وزارتي التربية والتعليم والصحة وشركة إعمار مصر في التوقيع على الاتفاقيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الاتفاقيات المبرمة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بقرية «سيدي عبدالرحمن»، خاصة وأن منطقة العلمين تشهد تنمية عمرانية على أعلى مستوى في كل المجالات.

ولفت إلى مساهمة شركة إعمار في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بـ 3 ملايين جنيه، إضافة إلى مساهمة اتحاد بنوك مصر والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأشار إلى تنمية وتطوير القرى والنجوع المقابلة للقرى السياحية خاصة في مجال الأبنية التعليمية لتقيل كثافة الفصول، مضيفًا أن شركة إعمار تقدمت ب110 ملايين جنيه لمشاركة الصندوق في أعمال التطوير.

وأوضح أنه سيتم إنشاء 3 مدارس للتعليم الأساسي وآخرى للتعليم الثانوي فضلًا عن توفير مجمع متكامل للخدمات الحكومية يخدم القرية بالنجوع المحيطة وكذلك المترددين على القرى السياحية، ذاكرًا أن الخدمات ستشمل فروعًا للبنوك والبريد.

ووقع صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر، ملحقًا لبروتوكول التعاون المبرم في سبتمبر الماضي، لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية، بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ومحمد العبار ممثلًا عن شركة إعمار مصر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أحمد ضافر نائب وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم النشار مساعد وزير التربية والتعليم، واللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان.



