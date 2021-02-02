سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الحديد، وتباينت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

أسمنت النصر 730 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 710 جنيهات.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 718 جنيهًا.

أسمنت سيناء 705 جنيهات.

أسمنت السويس 730 جنيهًا.

أسمنت حلوان 730 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 735 جنيهًا.