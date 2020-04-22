شرطة برلين تفض حفل زفاف وترش الضيوف برذاذ الفلفل

فضت الشرطة الألمانية حفل زفاف أقيم في أحد المنازل في العاصمة برلين لانتهاكه قواعد مكافحة فيروس كورونا.



وأعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة اضطروا لاستخدام رذاذ الفلفل لفض الزفاف.



وقالت الشرطة في بيان إن عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و53 عاما تم القبض عليهم وهم يحتفلون في شقة في حي شونبرج مساء أمس الاثنين.



وبحسب البيانات، رفض المحتفلون تنفيذ أوامر الشرطة، ما دفع الشرطة إلى رشهم برذاذ الفلفل. وأصيب ستة ضيوف بإصابات طفيفة وتلقوا العلاج الطبي في مكان الحادث.



وتم نقل امرأة رفضت مساعدة المسعفين لها إلى المستشفى.



وأصيب ستة من رجال الشرطة بإصابات طفيفة لكنهم تمكنوا من مواصلة العمل.