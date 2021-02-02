إنقاذ 3 أشخاص بعد تدمير طريق ساحلي جراء انهيار أرضي جنوب إيطاليا

قال رجال إطفاء وإنقاذ، اليوم الثلاثاء، إنه تعين إنقاذ 3 أشخاص من منازلهم بالقرب من مدينة أمالفي بجنوبى إيطاليا بعد أن دمر انهيار أرضي جزءا من الطريق الساحلي الرئيسي، مما أدى إلى عزلهم عن المجتمع بعدة أطنان من الأنقاض والوحل.

ووفقا لشبكة راي نيوز 24 الإذاعية، لم يبلغ رجال الأطفاء والإنقاذ عن أي وفيات أو إصابات، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك كان شيئا جيدا، لأن الانهيار الطيني حدث في وقت من اليوم كانت فيه الحافلات المدرسية والناس يستخدمون الطريق في كثير من الأحيان.

وقال أحد عمال الإنقاذ إن الأرض كانت رخوة في المنطقة بعد أيام من الأمطار الأخيرة.

وأضاف للإذاعة "عندما تمطر بهذا القدر يكون هناك بعض الخطر"، مشيرا إلى أن مثل هذه الانهيارات الطينية تحدث سنويا.