قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي يشاركان في مسلسل «الاختيار 2» الذي سيذاع خلال رمضان المقبل.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين،: «بمجرد نشر مكي صورة من كواليس المسلسل خلال فض اعتصام رابعة الإرهابي، تعرض لحملة إرهابية غير أخلاقية استهدفت شخصه»، متابعًا: «هذا يعني أن الاختيار أبكاهم وأوجعهم».

وتابع: «ما يقدمه مكي وعبد العزيز خلال الاختيار 2 يضاف إلى الاختيار 1، كونهما يفضحان جرائم جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة للدين والوطن»، مضيفًا: «بقولهم متشكرين على المسلسل الذي سيقدم في رمضان، وجميعنا في انتظاره».

وأكمل «مكي وعبد العزيز سيفضحان أتباع حسن البنا، سيكشفون جزء فقط من الحقيقة»، موضحًا: «اعتصام رابعة كان مسلحا ولم يكن سلميا»، على حسب ذكره.

ووجه موسى رسالة إلى الفنانين «اللى هيقربلكم مش هنسيبه»، قائلًا: «أول شهيد في فض اعتصام رابعة الإرهابي كان من رجال الشرطة المصرية».



