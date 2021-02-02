قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية السابق، إن مخزن ومصنع الأحذية المشتعل مبنى مغلق عبارة عن بدروم حوالي 100 متر، ولا يوجد به فتحات تهوية وبه مواد سريعة الاشتعال كبنزين وتنر وكولة وكاوتش مع درجات حرارة عالية بسبب طبيعة المصنع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه لإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن المصنع بدروم ولا توجد به احتياطات حماية مدنية ولا وسيلة إطفاء أو إنذار أن عملية الإطفاء تتم بالتدريج ولكن طبيعة المكان والنار الشديدة تسبب في تأخير الإطفاء.

وأوضح أن التبريد المفاجئ خطر ولابد من التدريج واستخدام المياه بصورة كبيرة يؤدي لانهيار المبنى بالكامل مشيرًا إلى أن المبنى معرض للانهيار في أي لحظة وسقوطه مسألة وقت.

وأكد أن منع المرور على الطريق الدائري كان أمرًا منطقيًا لوجود احتمالات انهياره ناحية الطريق وسيكشف التقرير الهندسي بعد المعاينة اتجاه سقوط المبنى.

وأشار إلى أن الخطر مازال موجودًا رغم إتمام عملية الإطفاء خاصة أن الهدف هو الحفاظ على حياة المواطنين وقوات الإطفاء.



