على ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي

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أعلن على ماهر، المدير الفنى لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة فريق البنك الاهلى والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: علاء عطا، أحمد شوسة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن على، سعيدو سينبوري، محمد عنتر، فريد شوقي، أحمد رفعت.

خط الهجوم: اوستين اموتو.

البدلاء :

أحمد دعدور، إسلام عطية، محمد الصالح، عمر كمال عبد الواحد، أحمد جمعة، حجاج عويس، كازادى كاسينجو، مصطفى سلطان، ايزي ايميكا.