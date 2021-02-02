قال البنك المركزي البنجلاديشي، في بيان اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مراجعة السياسة النقدية، إن توقعات نمو اقتصاد البلاد بنسبة 7.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تأتي مدعومة باتجاهات التجارة الخارجية، وتحويلات العاملين في الخارج وآفاق الاقتصاد العالمي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي خفض "الحد الآمن" لمعدل النمو النقدي الواسع في البلاد، خلال العام المالي الحالي إلى 15%، مقابل 15.6% في التقديرات السابقة.



ويتوقع البنك المركزي استمرار معدل التضخم خلال العام المالي الحالي في حدود 5.4%، وأبقى على معدل النمو المستهدف لقروض القطاع الخاص عند مستوى 14.8% بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.



وكان البنك يتوقع في يونيو الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 8.2% خلال العام المالي الحالي، قبل أن يخفض المعدل إلى 7.4% اليوم.