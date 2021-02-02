 وزير إسرائيلي: إيران قد تنتج ما يكفى من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووى واحد خلال 6 أشهر - بوابة الشروق
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وزير إسرائيلي: إيران قد تنتج ما يكفى من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووى واحد خلال 6 أشهر

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 7:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 7:00 م

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي واحد في غضون ستة أشهر، وهى فترة تزيد بقليل عن فترة الثلاثة أو أربعة أشهر التى توقعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأضاف شتاينتس لمحطة إذاعة كان "إذا فعلوا كل شيء لتحقيق التقدم" يمكنهم فعل ذلك خلال نصف عام، مضيفا أن إنتاج أسلحة نووية متعددة سيستغرق من عام إلى عامين.

وكان بلينكين ذكر الشهر الماضي، قبل توليه منصبه، إن فترة تحقيق التقدم كانت قد "اختلفت مما يتجاوز العام، كما كانت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015)، إلى حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، بناء على التقارير العامة على الأقل".

وهناك حاجة لحوالي 25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% لصنع سلاح نووي واحد.

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