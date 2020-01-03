السيناتور جراهام يرفض عقد جلسة التصديق على تعيين وزير العدل الأمريكي

رفض رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، طلبا قدمه الديمقراطيون لتحديد جلسة الأسبوع المقبل من أجل التصديق على تعيين ميريك جارلاند وزيرا للعدل في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية مجلس الشيوخ، إلا أن جراهام لا يزال رئيس اللجنة القضائية لأن المجلس لم يصدر بعد قرارا تنظيميا بشأن لجان المجلس في الدورة الجديدة. وهذا يعني أن تشكيل لجان مجلس الشيوخ لا يزال كما هو منذ العام الماضى، حيث كان يتمتع الجمهوريون بالأغلبية فى المجلس، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وجاء رفض جراهام، بعدما طالبه السيناتور الديمقراطي والرئيس المرتقب للجنة القضائية ديك دوربين، بتحديد موعد جلسة الاستماع الواجبة للتصديق على تعيين وزير العدل في 8 الشهر الجاري، إذ اعتبر السيناتور دوربين أنه "لا يوجد مبرر" لعدم تحديد موعد لها.

لكن جراهام قال فى رسالة إلى دوربين، إن جلسة الاستماع يجب أن تستمر يومين، مشيرا إلى أن إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب من المقرر أن تبدأ في التاسع من الشهر الحالي ستمثل عقبة أمام استمرار انعقاد الجلسة.

وأوضح جراهام في رسالته: "مجلس الشيوخ على وشك إجراء أول محاكمة لمساءلة رئيس سابق"، مضيفا أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في التاسع من الشهر الجاري". وتابع: "يتطلب هذا الأمر من المجلس تركيزا كاملا".

ومضى قائلا: "أتطلع إلى الاستماع لجارلاند وربما دعم ترشيحه، لكن ليس في 8 فبراير. يتطلب الأمر إجراء محادثات".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يواجه فيها جارلاند عراقيل من جانب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ففي عام 2016 رفضت الأغلبية الجمهورية فى المجلس منح جارلاند جلسة استماع أو تصويت لترشيحه لعضوية المحكمة العليا، بدعوى اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.