كيف استخدم المصريون القدماء عناصر البيئة في عملية تحنيط المومياوات؟

استخدم المصري القديم مواد من البيئة المحيطة به أثناء عملية تحنيط المومياوات وذلك للمحافظة عليها، بعد التخلص من كميات المياه الموجودة بالجسم، حتى لا يحدث تعفن، بحسب رئيس معمل صيانة وترميم المومياوات بالمتحف القومي للحضارة الدكتور مصطفى إسماعيل.

وقال إسماعيل، إن عملية التحنيط قد تصل إلى 366 نوعًا وأكثر، ولها محورين أساسيين أولهما امتصاص المياه من جسم المومياء ثم عزل الجسم حتى لا يمتص الرطوبة من الجو مرة أخرى.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«الشـروق»، أن جسم الإنسان يوجد به 70% من الماء، وإذا الماء أثناء التحنيط لو ظل متواجد في الجسم الإنسان، فإن ذلك سيسبب تعفن داخلي بما يسمي «بالتحلل الداخلي»، لافتًا إلى أن المصرين القدماء كانوا يستخدمون موادًا من البيئة المحيطة بالمومياء لتحنيطها.

وأوضح أن التحنيط لمومياء في الإسكندرية يتم بمواد تختلف تماما عن مواد التحنيط في أسوان، فكل طبقًا للظروف البيئة التي تتواجد بها المحنطات.

وتابع أن المصري القديم كان يضع الإنسان في ملح «النطرون» ثم يقوم باستخلاص الماء ويترك محتوى مائي يتراوح ما بين 10 إلى 14%، وذلك لأنه إذا قام بسحب جميع المياه من الجسم سيحدث جفاف كامل للجسم ومن الممكن أن يؤدي إلى تكسير أجزاء من الجسم.

ولفت إلى أن ‏فترة الدراسة والمعاينة للمومياوات الملكية تعد أطول خطوة قمنا بها، فالمعاينة أخذت منا «عام وثمان أشهر تقريبًا»، وذلك لنتمكن من معرفة العوامل التي تعرضت لها المومياوات من لحظة اكتشافها حتى الآن، وماهي نقاط الضعف والقوة في كل مومياء على حدها لكي أستطيع تحديد من أي نقطة أستطيع رفع ووضع المومياء في عربة النقل".

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة والمتخصصة في أشعة الآثار، في تصريحات سابقة لـ «الشـروق»، إنه خلال أواخر القرن الثامن عشر والتاسع عشر، انتشرت معتقدات كثيرة خاصة عن المومياوات، حيث كانت ظهور الحفائر والاكتشافات الأثرية في ذلك الوقت في مصر صدى واسع، بجانب اضمحلال مجال الطب في دول أوروبا.

وأضافت سليم، أن المومياوات استخدمت في الكثير من الأشياء الغير سليمة، حيث كان يعتقد الكثيرين أن بسبب حفظ المومياوات وبقاءها سليمة لمئات السنين سيعطي لهم القوة للعيش أكثر «أكسير الحياة» أو القوة الجنسية، بجانب استخدمها البعض في معتقدته الدينية كبخور.

وتابعت أنه في ذلك الوقت لما يكن هناك قانونًا رادع لسرقة المومياوات، حيث خرجت الآلاف منها لدول كثيرة، وعندما كانوا يفشلون في استخدمها لهذه الأغراض كانوا يطحنوها واستخدامها كسماد للأرض الزراعية، وكطلاء ودهان للحوائط، وفي ذات المرات خرجت شحنة كبيرة من المومياوات تضم حيوانات وطيور لكندا، واستخدموها كحطب تدفئة، كان هذا نوع من عدم الوعي وسوء استخدام هذه المومياوات، موضحة أن العالم حديثًا تنبه لهذه الأفعال.

وأشارت إلى أن هذه الأفعال كانت في دول أوروبا، أما في مصر كان هناك "هوس" بما يسمى بالزئبق الأحمر، موكدة أنه لا يوجد بما يسمى بالزئبق الأحمر وكانت هذه "خدعة "من النصابين للطامعين في زيادة القدرة الجنسية وطول العمر.