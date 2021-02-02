قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة الإلكترونية تلقت مليون و70 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة التقليدي إلى العداد الكودي، موضحًا أن الطلبات تغطي 2 مليون و450 ألف وحدة عقارية.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن العداد الكودي يضمن حسابًا دقيقًا للاستهلاك بنفس سعر الكهرباء للاستهلاك العادي، قائلًا إن العداد الكودي يتحول إلى قانوني بمجرد تقنين وضع الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ الإجراءات الخاصة لتركيب العدادات الكودية، إضافة إلى إجراء أكثر من 200 ألف معاينة، موضحًا أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر توجيهات مشددة لسرعة إجراءات تركيب العداد، وتقديم التسهيلات للمواطنين.

وأوضح متحدث الكهرباء أن المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة تقدم 17 خدمة منها؛ التحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي، والرد على التساؤلات والاستفسارات عن المعاينات والأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن باب استقبال طلبات التحول مفتوح حتى نهاية مارس بشكل مجاني.

وتلقت المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والطاقة، حوالى 1.07 مليون (مليون و70 ألف) طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,45 مليون وحدة ( 2 مليون و450 ألف وحدة عقارية )، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.