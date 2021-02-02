الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يبحث تمرير ميزانية إضافية لصرف منحة للمواطنين

قال لي ناك-يون رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، إن الحزب سيجهز الدفعة الرابعة من المنح المالية للمواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية.

وأشار لي إلى أن الحزب يسعى إلى تمرير ميزانية إضافية جديدة خلال العام المالي الحالي لتقديم منحة مالية لجميع المواطنين، إلى جانب دعم صغار التجار وغيرهم من الفئات الأشد تضررا من الجائحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الحزب الحاكم القول، إن توقيت صرف المنحة المالية للمواطنين يتوقف على الموقف بالنسبة لانتشار الفيروس في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه هونج نام كي وزير مالية كوريا الجنوبية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه من المبكر جدا وضع ميزانية إضافية، ويمكن مناقشة هذا الأمر في مارس المقبل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "مونهوا إيلبو" أن الحزب الحاكم يدرس صرف منحة نقدية بقيمة إجمالية 20 تريليون وون (17.89 مليار دولار).

في المقابل، ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بعض مسؤولي الحزب الحاكم يبحثون إقرار ميزانية إضافية بقيمة إجمالية تتراوح بين 20 و30 تريليون وون، حيث سيكون إصدار سندات حكومية أمر حتمي لتمويل هذه الميزانية في حال إقرارها.