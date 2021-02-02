الدنمارك تمدد شرط اختبار كورونا للقادمين حتى نهاية فبراير

أعلنت وزارة الداخلية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، استمرار تقييد السماح بدخول البلاد حتى نهاية الشهر الجاري لمكافحة أزمة كورونا.



وينص شرط التقييد على إلزام القادمين جوا إلى البلاد بتقديم مسحة سلبية لاختبار كورونا لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة.



وقال بيني إنجلبرشت، وزير الداخلية الدنماركي:" لابد أن نبقي على القيود الراهنة من أجل تحجيم انتشار العدوى بأكبر قدر ممكن".



ورأى إنجلبرشت أن طفرات الفيروس التي تتسم بقوة عدوى أكبر من النوع المعروف، يمكن أن تمثل تحديا في تحجيم انتشار العدوى.



وتقصر السلطات الدنماركية الدخول إلى البلاد حاليا على الأشخاص الذين لديهم أسباب مقبولة للقدوم، لكنها تفرض قواعد خاصة بالنسبة لسكان المنطقة الحدودية.



يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجع في الدنمارك، غير أن ماجنوس هوينيكه وزير الصحة الدنماركي كتب على تويتر اليوم أن السلالة الإنجليزية للفيروس والمعروفة باسم (بي.1.1.7) انتشرت على نحو أكبر.



وأضاف الوزير أن التقديرات تشير إلى أن هذه الطفرة ستكون مسؤولة عن 80% من حالات الإصابة في الدنمارك مطلع مارس المقبل.